TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında yaşadığı talihsiz bir anlık kaza sonucu dili boğazına kaçtı. Karşılaşmanın 36. dakikasında meydana gelen olayda, genç kaleci, takım arkadaşıyla yaşadığı çarpışma sonucu dilini boğazına kaçırdı.

Hakem Onur Bingöl, hızla olayın yaşandığı yere giderek, Emircan'ın boğazına kaçan dili üzerine müdahalede bulundu. Şans eseri, hakemin bu anında müdahalesiyle dil çıkarıldı. Emircan Seçgin, acil bir şekilde ambulansla hastaneye taşındı. Yapılan kontroller sonrasında genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF 2. Lig'in 12. haftasındaki müsabakada yaşanan bu olay sonrasında Emircan, tedbiren hastaneye götürüldükten sonra takımının tesislerine geri döndü.