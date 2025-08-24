Halı sahada futbol oynayanları üzecek bir haber geldi. Türkiye genelindeki halı saha işletmeleri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden belirledi.

Mevcutta saatlik 2.800 TL olan halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025’ten itibaren 3.500 TL’ye çıkarılacak ve böylece yaklaşık yüzde 25’lik bir artış gerçekleşmiş olacak.

ARTAN MALİYETLERE DAYANAMADILAR

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Özellikle enerji maliyetlerindeki artış, saha aydınlatmaları ve ısıtma sistemleri gibi birçok gider kalemini doğrudan etkiliyor.

İşletmeler, oyuncuların mağdur olmaması için fiyat artışını uzun süredir ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.