Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı’ya ait olduğu iddia edilen “Hatay Araplarındır, Hatay Fransızlarındır” sözleri üzerine sosyal medyadan yapılan linç girişimine önce Zafer Partisi Ümit Özdağ, ardından da ünlü gazeteci Fatih Altaylı’da dahil oldu.

ÜZMİT ÖZDAĞ: GERÇEK MÜSLÜMAN DEĞİL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu Halil Konakçı hoca için, “Biz her hacının, her hocanın gerçek Müslüman olmadığını anlayacak kadar islamı biliyoruz. Kelime-i şehadet getir desen nereden getireceğini sorar” diyerek ağır ithamlarda bulundu.

ALTAYLI: İHANET VE CEHALET KOLKOLA

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı ise Halil Konakçı üzerinden sosyal medyada hocaya destek veren grupları yerden yere vurdu. Altaylı açıklamasında, “Hatay Araplarındır Fransızlarındır diyen Halil Konakçı yanlız değildir diye kampanya başlatmış bir grup hain. Tabii yalnız değil. Korkudan 4 koruma ile geziyor. Bu arada salaklar yalnız değil “yanlız” yazmışlar. İhanet ve cehalet kolkola geziyor” diyerek öfke kustu.

KONAKÇI: AHLAK YOKSUNU VE AVANELERİ

Yaptığı açıklamalar ve söylemlerle Türkiye’nin sürekli gündemine oturan İmam Halil Konakçı ise bu yapılan açıkmalara sessiz kalmadı.

Defalarca yayınlanan bu iddiaları yalandığını söyleyen Halil Konakçı, “Kaç kez “Hatay Araplarındır - Hatay Fransızlarındır” diye bir şey demediğimi hatta yayınladıkları kırpılmış videoda bile böyle cümleler olmadığını IQ seviyesi 72’nin altında olanların dahi anlayacağı bir şekilde defalarca anlattım. Ama piyasada medya patronlarının alıp sattığı bir yalaka, son kullanma tarihi geçmiş sözde gazeteci, kemalistliği ise karısının “disney” den aldığı para kadar olan, 28 Şubat döneminde başörtülü bacılarımıza “fahişe” diyecek kadar ahlak yoksunu bir İslam düşmanı olan Fatih Altaylı ve Japon Ümit Özdağ ve bunların aveneleri maalesef anlayamadı.” Diye konuştu.