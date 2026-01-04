

Halil Toy, açıklamasında Venezuela’da yaşanan sürecin, milletlerin kendi iç dayanışmasının ne kadar hayati olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek, “Eğer bir ülkede halk, siyasi görüşleri ve farklılıkları bir kenara bırakarak gerçek anlamda birlik içinde hareket edebilseydi, hiçbir küresel güç o ülkeye kolay kolay müdahale edemezdi. Venezuela örneği, dağınık ve bölünmüş toplumların nasıl savunmasız kaldığını tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Toy, birlik ve beraberliğin yalnızca zor zamanlarda hatırlanan bir kavram olmaması gerektiğini vurgulayarak, bunun bir milletin en güçlü kalkanı olduğunu dile getirdi. “Toplumlar içten içe ayrıştırıldığında, dış müdahaleler kaçınılmaz hale gelir. Güçlü devlet olmanın temelinde güçlü millet, güçlü millet olmanın temelinde ise ortak değerler etrafında kenetlenmiş bir toplum vardır” dedi.

Açıklamasında Türkiye’nin bu noktada önemli bir tarihi ve kültürel birikime sahip olduğuna da değinen Halil Toy, “Bizler kökleri Orta Asya’ya, Anadolu’ya uzanan büyük bir milletin evlatlarıyız. Birliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.