Oda Başkanı Yasin Altuntepe ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Fırat Korkmaz, İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi (SMM) Mesleki Genel Koordinatörü Ali Akkoç ve mesleki gelişim koordinatörleri, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yılman, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar ile birlikte; Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 12 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmeni, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi’nden 5 alan öğretmeni ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan 2 alan öğretmeni katıldı. Düzenlenen iftar programında mesleki ve teknik eğitimin geleceği ile sektör-öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Öğretmenlerden Mesleki Dayanışma Vurgusu

Toplantıda söz alan öğretmenler, ilçedeki meslektaşlarıyla bir araya gelmenin hem motivasyon hem de mesleki gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kurumlar arası geniş katılımlı buluşmaların mesleki eğitimin kalitesini artıracağına dikkat çekildi.

Öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi ve iş dünyasına adaptasyonlarının hızlandırılması gerektiği belirtilirken, sektörle daha entegre bir eğitim modelinin önemine vurgu yapıldı.

Sektörde Güncel Sorunlar Masaya Yatırıldı

Programda mobilya sektörünün mevcut durumu da değerlendirildi. Belgelendirme Süreçleri: İşletmelerin belgelendirme konusunda zaman zaman doğru kurumlara yönelmediği, Milli Eğitim Bakanlığı yerine farklı kurumlardan alınan ve geçerliliği tartışmalı belgelerin tercih edildiği ifade edildi.

İnegöl Mobilyasının Konumu: İnegöl’ün Türkiye’deki öncü rolüne rağmen nitelikli iş gücü eksikliğinin büyüyen bir sorun olduğu vurgulandı.

Kalifiye Eleman İhtiyacı: Eğitim ile sanayi arasındaki köprünün daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

İnegöl SMM’nin Rolü ve Yeni Projeler

İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nin öğretmenler, öğrenciler ve sektör arasında köprü görevi üstlendiği belirtilerek, bu tür organizasyonların artarak devam edeceği ifade edildi. Öğretmenlerin katkısıyla yeni projelerin hayata geçirileceği, eğitim-sektör iletişimini güçlendirecek çalışmaların planlandığı kaydedildi.

“Eğitim-Sanayi İş Birliği Şart”

Oda Başkanı Yasin Altuntepe konuşmasında, sektörün yaşadığı sorunların çözümü için tüm paydaşlarla iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Altuntepe, “Mobilya sektörü İnegöl’ün lokomotif sektörüdür. Ekonomik krizle birlikte zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci güçlenerek aşmak için öğretmenlerimizle ortak hareket etmeli, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz” dedi.

Yol Haritası Belirlendi

Buluşma, İnegöl’de mesleki eğitimin gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken; öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanması, belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması ve nitelikli iş gücü açığının kapatılması için yeni projelerin temellerinin atıldığı bir platform oldu.

Katılımcılar, eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde ortak irade ortaya koyarak, bu tür organizasyonların düzenli olarak sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı.