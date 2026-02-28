Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin sırtında halı taşıyan bir kişiden şüphelenen polis, yaptığı incelemede halının içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde, sırtında sarılı bir halı ile yürüyen A.A.'yı şüphe üzerine durdurdu. A.A.'nın taşıdığı halıyı kontrol eden polis, halıya sarılı ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tüfeğe el koyulurken, Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.