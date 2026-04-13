Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Hendek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursları, her yaştan vatandaşı sporla buluştururken, elde edilen ulusal ve uluslararası başarılarla dikkat çekiyor.

Hendek Halk Eğitim Merkezi kursları çerçevesinde atletizmin temel branşlarını kapsayan eğitimlerde; sürat, dayanıklılık, koordinasyon ve kuvvet gelişimine yönelik çalışmalar titizlikle uygulanıyor. Özellikle küçük yaş gruplarından itibaren spora yönlendirilen öğrenciler, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanarak hem bireysel gelişimlerini artırırken hem de sportif başarıya adım adım ilerliyor.

Aykut Duman: 'Kurs sonunda e-devlet onaylı sertifika'

Kursun işleyişi ve başarı grafiği hakkında bilgi veren antrenör Aykut Duman, 'Kurslarımız yaklaşık 200 saat üzerinden yapılmakta. Haftanın 4 günü, günde 3 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat düzenliyoruz. Yaşları 12 ile 65 arasında değişen 25 öğrencimiz mevcut. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerle birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılarak kürsü başarısı elde ediyor. Çalışmalarımız Halk Eğitim Merkezi bünyesinde olduğu için tamamen ücretsizdir ve kurs sonunda kursiyerlerimiz e-devlet'e yansıyan sertifikalarını alıyorlar. Şu an veteran kategorisinde derece alan bir ağabeyimiz, 11 yaş grubunda Türkiye şampiyonu olan il takımında bir öğrencimiz ve Sapanca'daki yarışlarda üst üste 3 yıl birinci olan 22 yaşında bir sporcumuz var. 'Ben yapabilir miyim' diyen herkesi kursumuza bekliyoruz' dedi.

Zafer Kaya: 'Dün 5 kilometre koşanlar bugün 40 kilometre koşuyor'

Sporcu Zafer Kaya ise sporun gelişim evrelerine dikkat çekerek, 'Burada yağmur çamur demeden gelip koşuyoruz. İnsanların sadece güneşli havalarda değil, her an bize katılmaları için hiçbir sakınca yok. Küçük küçük başlayıp ileride daha büyük hedefler koyan arkadaşlarımız oldu. Dün 5 kilometre koşabiliyorlardı, bugün 30-40 kilometre koşabiliyorlar. Halk Eğitim bünyesinde bir aileyiz. Aykut hocamız da ben de ülkemizi Amerika, Ukrayna, Yunanistan, Rusya ve Japonya gibi ülkelerde temsil eden sporcularız. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir' diye konuştu.

Cemre Çelenk: 'Başarılarımı hatırladıkça hırslanıyorum'

Kursiyerlerden lise öğrencisi Cemre Çelenk de sporun kendisine kattığı motivasyonu şu şekilde özetledi:

'Burada ortam çok güzel. Koşarken başarılarımı hatırlıyorum ve daha çok hırslanıyorum. Bir aile ortamımız var, sürekli aktiviteler yapıp iletişim halindeyiz. Sağlığınız ve kendiniz için burayı herkese tavsiye ederim.'