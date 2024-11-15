Çelik, konuşmasında, “Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi? Bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk’ün de partili cumhurbaşkanı olması yanlıştı, İsmet Paşa’nın da. Bizimkiler şimdi Atatürk’ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı ‘Bunlar diktatör’ demedik mi? O zaman bunu yapmayın” dedi.

Programın moderatörü Kürşad Oğuz ile konuklar Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz’ın bu ifadeye itiraz etmemesi de dikkat çekti.

CHP’li Ali Özgündüz’den Tepki

Çelik’in sözlerine ilk tepki, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’den geldi. Özgündüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hüseyin Çelik’in Atatürk ve İsmet İnönü’ye yönelik ifadelerini “hadsizlik” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa’ya ‘diktatör’ demek, onları ve tarihsel miraslarını anlamamaktır. Atatürk, dönemin zorlu şartlarına rağmen çok sesliliği önemseyen ve devrimci bir liderdi. Mevcut sistem ise Atatürk’ün Meclis Hükümeti anlayışından bile daha geridedir. Egemenlik yetkileri bir kişiye teslim edilmiştir.”

Özgündüz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerini savunarak, Hüseyin Çelik’i sözlerinden dolayı kınadığını ifade etti.