Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve federasyon yetkililerinden oluşan heyet ile birlikte Assuva Group Yönetim Kurulu Başkanı Nevşehirli iş insanı Remzi Başbuğ’u başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette, Federasyon Başkanı Ünlü, Ankara’da yıllarca bürokrasinin çeşitli kademelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bulunduğu görevlerde başarılı çalışmalara imza atan Arı’nın, Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de belediye başkanı olarak ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirterek Arı’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Arı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Federasyon Başkanı Ünlü ve beraberindeki heyete iyi dilekleri için teşekkür etti.

Arı ve Türkiye Halter Federasyonu yetkilileri daha sonra Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli gençlik ve spor projeleri ile önümüzdeki aylarda Nevşehir’de gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası turnuvalar hakkında istişarelerde bulunarak sohbet etti.