AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan yeni mali rapor dosyaya eklendi. Raporda, tutuklu bulunan Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya’nın banka hesap hareketleri incelenirken, Kaya’nın Levent’in bir alkollü içecek firmasına ortaklık amacıyla para aktardığı yönündeki ifadelerine de yer verildi.

ASİSTANIN MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

MASAK’ın hazırladığı raporda, şüpheli Yeliz Kaya’ya ait geçmiş dönem mali hareketler ayrıntılı olarak mercek altına alındı. İncelemelerde, Kaya’nın banka hesaplarında yüksek tutarlı para trafiği bulunduğu belirlendi. Resmi kayıtlara göre hesaplarda 2024’te 5 milyar lira, 2025’te 10 milyar lira, 2026’da ise 4 milyar liralık işlem hacmi oluştu.

YELİZ KAYA'DAN SAHTE İMZA İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Yeliz Kaya'nın dernekle bağlantılı para trafiği, taşınmaz devirleri, çekler ve banka hesaplarına ilişkin savcılığa verdiği ifade de geniş yer buldu. Kaya, Haluk Levent'in yürüttüğü bazı ticari faaliyetler hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kaya, bu imzaların bizzat Haluk Levent tarafından atıldığını beyan etti.

AKBERG ŞİRKETİ'NE ORTAK OLMUŞ

Yeliz Kaya'nın ifadesinde yer alan en belirgin ticari ilişkilerden biri, Akberg isimli alkollü içecek üreten bir şirket üzerinden şekillendi. Kaya'nın resmi makamlara verdiği beyana göre Haluk Levent, bu firmaya ortak olma amacıyla Güney Köse isimli şahsa belirli bir miktar para transferi gerçekleştirdi. Ancak Kaya, söz konusu para transferinin akıbeti veya ticari ortaklık sürecinin nasıl sonuçlandığı hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

ŞARAP TESİSİNE YAPILAN MİLYONLUK TRANSFERLER

Asistan Yeliz Kaya’nın beyanlarının ardından genişletilen soruşturmada İzmir bağlantısı da resmî kayıtlara girdi. Kaya’nın ifadeleri üzerine yapılan incelemelerde, Haluk Levent’in İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Akberg Wine adlı şarap üretim tesisinin kurucusu Güney Köse’ye ticari ortaklık amacıyla milyonlarca lira gönderdiği bilgisine dosyada yer verildi.

İzmir Selçuk merkezli alkollü içecek tesisinin kurucusu olan Güney Köse ile ilgili dosyaya giren bir diğer bilgi ise yurt dışındaki ticari faaliyetlerine yönelik oldu. Soruşturma evraklarında, Köse'nin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kısa bir süre önce açılışını yaptığı şarap evinin finansal zorluklar çekerek iflas ettiği bilgisine yer verildi.

Soruşturma süreci, yalnızca banka hesapları ve kişisel ifadelerle sınırlı kalmayarak derneğin ticari ve kurumsal hamlelerini de mercek altına aldı. Bu kapsamda, Ahbap Derneği adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan resmi marka tescil başvuruları yetkililer tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu ve başvuru evrakları dosyaya eklendi.

DİKKAT ÇEKEN TESCİLLER: OTEL, SU VE ALKOLLÜ İÇECEK MARKALARI

Dosyaya giren patent kurumu kayıtlarında, dernek adına yeme-içme, konaklama ve içecek alanlarında çok sayıda marka tescili yapıldığı görüldü. Bu kapsamda “Ahbap Kahve”, “Ahbap Su” ve “Ahbap Bira” markaları için başvuru yapıldığı, “Ahbaphane” adıyla otel ve yeme-içme işletmeleri açılmasına yönelik tescil hakkının da alındığı belirlendi.

'AHBAP BİRA' MARKASI ÇIKARMIŞ

Marka tescil belgelerinde yer alan ayrıntılarda, özellikle "Ahbap Bira" markasının hangi ürün gruplarını kapsadığı netlik kazandı. Dosyaya giren belgelere göre ilgili markanın sadece alkollü içecek kategorisiyle sınırlı kalmadığı ifade edildi. Markanın, alkollü içeceğin yanı sıra maden suyu, meyve suyu ile enerji ve protein destekli sporcu içeceklerini de içeren geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde tescil edildiği belirtildi.