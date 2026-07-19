İnternet Haber’in aktardığına göre, yükselen üretim giderleri ve krediye erişimin zorlaşmasıyla derinleşen finansman sıkıntısı, köklü şirketi konkordato başvurusuna yöneltti.

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK KORUMA KALKANI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin mali yapısının korunması amacıyla Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Karar kapsamında borç ödemeleri durdurulacak, icra takipleri geçici olarak askıya alınacak. Şirketlerin mali durumu uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde incelenecek, ticari faaliyetler ise mahkeme gözetiminde ve yasal sınırlamalar çerçevesinde sürdürülecek.

1973’TEN BUGÜNE: KÜRESEL YOLCULUKTAN DARALMAYA

1973 yılında kurulan Kelebek Tekstil, Türk hazır giyim sektörünün köklü firmaları arasında yer aldı. Kadın giyim alanında öne çıkan grup, amiral gemisi Perspective markasıyla önemli bir büyüme yakalayarak bir dönem geniş bir küresel satış ağına ulaştı.

GÜNCEL DURUM VE MAĞAZA AĞI

Gelinen noktada şirketin operasyonel hacminde stratejik bir daralma gözlemleniyor. Güncel verilere göre Kelebek Grubu, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya ağırlıklı bir coğrafyada varlığını sürdürüyor. Şirketin bugün itibarıyla; Dubai, Irak, İran, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi pazarlarda aktif olduğu, Toplamda ise 20 mağaza üzerinden perakende faaliyetlerini yürüttüğü kaydediliyor.