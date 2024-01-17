Tour of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, bu yıl 5.’si düzenlenecek yarış için Türkiye’nin potansiyel turizm hedeflerine uygun ülkelerden takımları seçtiklerini belirterek, Kraliçe etabında sportif bir görsel şölen izleyeceklerini söyledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün, 4 etaptan oluşan Tour Of Antalya Powered By AKRA Uluslararası Bisiklet Yarışı, 8-11 Şubat 2024 tarihleri Antalya’da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile 5. kez düzenlenecek. Organizasyonda bu yıl 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak Antalya’da; dünyaca ünlü bisikletçiler, birbirinden güzel 4 etapta 614.3 km pedal çevirecek. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, Antalya’nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek.

Tour of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, yarış öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Özsevim, “Yaklaşık 16 ülkeden 25 takımla start almayı planlıyoruz. Bu 25 takımdan 4 tanesi Türk takımı, 2’si World Tour takımı, kalanlarda Pro ve Kıta takımları gelecek. Tour of Antalya artık sportif açıdan dünyada tercih edilen bir yarış haline geldi. Bu sene de 60 farklı ülkeden başvurular oldu. Biz hem sportif anlamda yarış kalitesini arttırmak hem de Antalya’nın ve Türkiye’nin potansiyel turizm hedeflerine uygun ülkelerden takımları seçtik. Bu durum sevindirici bir olay” ifadelerini kullandı.

“Sportif bir görsel şöleni izleyecekler”

Yarışta bu yıl farkındalık sürüşü de yapacaklarını aktaran Özsevim, “Bu sene yarışmacılar ve izleyicileri çok güzel etaplar bekliyor. Yeni bir etap daha ekledik. Birinci gün, her sene olduğu gibi Apollon Tapınağı önünden start vereceğiz ve Akra Hotel önünde finiş yapacak bisikletçiler. İkinci gün yeni eklemiş olduğumuz Demre etabında yarışmacılar Demre’den Antalya’ya gelecek. Üçüncü gün Kraliçe etabı dediğimiz Kemer - Tahtalı etabını yapacağız. Tırmanmaların olduğu zor bir etap. Burada inanılmaz doğal görüntüler de var. Dünyada da ilgi çekecek etapta izleyiciler sportif bir görsel şöleni izleyecek. Dördüncü gün de akvaryumun önünden başlayacağız, Antalya çevresini gezdikten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda finiş yapacağız. O gün aynı zamanda farkındalık sürüşü de yapıyoruz. ‘Daha yeşil Türkiye ve Dünya için’ sloganıyla, tüm STK’ların desteği ve valimizin önderliğinde her sene olduğu gibi yine halkın katılımıyla profesyonel yarışçıların finişinden 2 saat önce gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız bireysel sporcuların da gelip ülkemizde kamp yapmalarını sağlamak”

Tour of Antalya olarak hedefleri ve gelinen nokta ile ilgili bilgiler veren Haluk Özsevim, sporseverlere de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Tour of Antalya geldiği noktada hedeflerimize hızla ulaşıyoruz. Rakiplerimize göre yolun başındayız. Bizim baştaki amacımız hem Antalya’yı hem Türkiye’yi bisiklet destinasyonu haline getirmekti. 2022 ve 2023 yılında yaklaşık 50 farklı ülkeden 2 bin 800 farklı sporcu ve takımı ağırladık. Bunun da güzel yanı, gelen takımlar 1-3 ay süreler arasında kalıyorlar. Özellikle Manavgat ve Alanya bölgesi bütün dünya takımlarının kamp için tercih ettiği bir nokta oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’na (TGA) teşekkür etmek lazım. TGA, bisiklet rotalarının belirlenmesinde, Turizm Bakanlığı bisiklet dostu otel projesiyle bu işin gelişmesinde çok katkı sağladı. Amacımız sadece profesyonel takımların değil, bireysel sporcuların da gelip ülkemizde kamp yapmalarını sağlamak. Bütün sporseverleri 8-11 Şubat arasında Antalya’ya bekliyoruz.”

“Şehirde de kültür haline gelmeye başladı”

Türkiye’de bisiklet sporuna verilen önemin arttığına vurgu yapan Özsevim, “Antalya bir spor organizasyonuna örnek bir ev sahipliği yapıyor. Hem devlet hem özel sektör işbirliği ile yapılan bu organizasyon gün geçtikçe şehirde de kültür haline gelmeye başladı. Bisiklet Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar. Özellikle Emin (Müftüoğlu) Başkan’a teşekkür ediyorum. Bu işin gelişmesinde Türk basınının da çok önemi var. Artık Türkiye’de de bisiklet sporunu bilen iyi bir basın da oluştu. O da bizim işimizi çok rahatlatıyor” diyerek sözlerini noktaladı.