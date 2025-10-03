Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, kullanıcıları Netflix aboneliklerini sonlandırmaya davet etti. Musk’ın bu boykot çağrısı sonrasında, şirket son 6 ayın en büyük değer kaybını yaşadı. Öte yandan Netflix, reklam gelirlerini 2026’ya kadar iki katına çıkararak 3 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. “Wednesday”, “Stranger Things” ve “Squid Game” gibi popüler dizilerin yeni sezonları ile canlı spor yayınlarının da bu büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre, Hafta içinde en düşük seviyelerinde Netflix hisseleri, Nisan ayından bu yana görülen en sert haftalık kaybı yaşarken, sonrasında bir miktar toparlandı.

Buna rağmen hisse, son bir haftada yüzde 2 yükseliş kaydeden genel piyasanın ve Amazon ile Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin gerisinde kaldı.

Elon Musk, 227 milyon takipçisine hitap ettiği paylaşımlarında, Netflix’i çocuklara yönelik içeriklerinde "transgender mesajlarını empoze etmekle" suçladı ve “Çocuklarınızın iyiliği için Netflix aboneliğinizi iptal edin” çağrısı yaptı. Netflix, bu suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şirket, bu ayın sonunda üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Ancak artık abone sayılarını çeyrek dönemlerde açıklamayan Netflix’in, olası bir boykotun kısa vadeli etkilerini ölçmek zor olacak.