Yaşanan korkunç olayda, markete oğlu ve köpeğiyle alışverişe giden hamile kadın, bir şahıs tarafından feci şekilde darp edildi. Olay sonucunda 28 günlük bebeğini düşüren kadın dehşet dolu anlar yaşadı. Yaşanan bu vahşi saldırı, mahalle sakinlerini ve kamuoyunu derinden etkiledi.

17 Temmuz tarihinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir marketin önünde gerçekleşen olayda, genç kadın Cansel Dursun, oğlu ve sevgi dolu evcil köpeğiyle alışveriş yapmak üzere markete gitmişti. Ancak olay, marketin önünde beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. İddialara göre, mahallede dönercilik yaptığı belirtilen bir esnaf, kadının köpeği hakkında tehdit içeren sözler sarf ederek hayvana tekme atmıştı. Olayın şokunu yaşayan adam, bu esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Tehlikenin boyutunu anlayamayan ve sinirlerine hakim olamayan şahıs, hızla ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışmaya başladı ve ardından kadına saldırdı. Sokak ortasında kadına yönelik gerçekleşen vahşi saldırı, çevredeki insanların dehşetle izlemesine neden oldu. Olay esnasında kadının 6 yaşındaki oğlu da saldırganın şiddetinden etkilendi ve yaralandı.

Şiddet dolu saldırı sonucunda hamile kadın Cansel Dursun, bebeğini düşürdüğünü söyledi. Bu acımasız saldırıdan sonra, şikayetçi olan genç kadın, daha da korkunç bir durumla karşılaştı. Saldırganın ağabeyi, kadına ölüm tehditleri savurarak onu sindirmeye çalıştı. Güvenlik kamera görüntülerini silme tehdidi ve sürekli tehdit altında olması nedeniyle Dursun, korkudan evinden dışarı çıkamaz hale geldi.

Olayın mağduru Cansel Dursun, yaşadığı dehşeti şu şekilde anlattı: "Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, 'Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. 'Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı."

Cansel Dursun, yaşadığı travma sonucunda düşük yaptığını ve güvenlik açısından sürekli tehdit altında kaldığını belirterek adaletin yerine getirilmesini istedi. Saldırganın hala serbest dolaştığına dikkat çeken Dursun, başkalarının da benzer vahşi saldırılara maruz kalabileceğini düşünerek adaletin yerini bulmasını talep etti. Yaşanan bu korkunç olay, kadına şiddete karşı duyarlılığın artmasına ve toplumda geniş yankı uyandırdı.