Hamsiköy, Karadeniz Bölgesinin turistik şehirlerinden olan Trabzon‘un Maçka ilçesine bağlı bir köydür. Her mevsim farklı manzaralara bürünen bu köy doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygundur. Serin suları, yemyeşil ve eş değmemiş doğası ile alternatif tatil arayanları cezbediyor. Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgilerini çekmiş ve ilk durakları haline gelmiştir.

Çevresi çam ağaçları ile kaplı, 1300 rakımlı Hamsiköy, yeşilin binbir tonunun yanı sıra sonbahara özgü renk cümbüşüyle de seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor. Hamsiköy, tatilcilere şehrin yorucu ve stresli havasından uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Köyün ismi Karadeniz Bölgesine oldukça uygundur ancak severek yediğimiz hamsi balığı ile hiç bir ilgisi yoktur. Çünkü köy denize 50 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yöre halkı tarafından Hamsköy ve Hamseköy olarak bilinmektedir. Bu isimler Arapçada beş köy anlamına gelmektedir. Çevrede olan beş köyün genel adı olarak verilmiştir.

Hamsiköy Gezilecek Yerler

Köye giriş yaptığınızdan itibaren sizleri büyüleyen doğal güzellikleri karşılıyor. Turistlerin genel olarak ziyaret yerleri köyün yaylaları ve şelalesi oluyor. Son yıllarda turizmde büyük artış sağlayan Hamsiköy şelalesi ile yerli yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Köyün yamaçlarından küçük derelerden dökülen 3 aşamalı bir şelale yer almaktadır. Ormanın arasında kalan bu doğal güzelliği köye gittiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmelisiniz. Turistlerin bir başka durağı ise yaylalardır. Burada artık fotoğraf çekilmeyen kalmadı sanırım. Yeşil her tonuna sahip bu yaylalarda çay toplayıp, temiz havayı içinize çekerek güzel saatler geçirebilirsiniz. Dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleri açısından da çok uygun bir destinasyon haline gelen Hamsiköy, atlı safari, zipline gibi farklı alternatifleriyle dikkati çekiyor.

Hamsiköy’de Ne Yenir ?

Bu sorunun cevabı kesinlikle sütlaçtır. Hamsiköy Sütlacı artık marka haline gelmiş olup tescillenmiştir. Sütlacın burada bulunması ile ilgili pek çok hikaye yer almaktadır. 1900’lü yıllarda Ahmet Efendi ve Osman Konak adında lokanta sahipleri bulunmaktaymış. Bir gün Ahmet Efendi’nin midesi rahatsızlanınca Osman Konak bir ilaç tarifi vermiştir. Bu ilaç tarifinde süt ile pirinci kaynatıp şeker dökerek içmesini söyler. Osman Konak bu tarifinden güzel bir tatlı ortaya çıkarmış ve daha sonra tuz ekleyerek, günümüzde de yediğimiz lezzetli Hamsiköy Sütlacı ortaya çıkmıştır. Eğer köye gelirseniz en ünlü ve tarihi olan Osman Usta’nın Yeri’nde yiyebilirsiniz. 1972’den beri hizmet veren restaurant tamamen doğal bol yağlı sütlerden yapılıyor. Bu kadar lezzetli olmasının sırrı da uzun süren pişme süresi olduğu söyleniyor. Trabzon’a uğradığınız zaman mutlaka bu yere uğramadan evlerinize dönmeyin.

Hamsiköy Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Trabzon´un Maçka ilçesinde bulunan il merkezine 50, Maçka ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, tarihi İpekyolu güzergâhında yer alan Hamsiköy’e çevresinde gezilecek yerler olduğu için özel aracınız ile gelmeniz daha güzel olacaktır. Trabzon’a ulaşım sağladıktan sonra şehir merkezinden Maçka’ya doğru ilerleyip daha sonra Maçka’nın merkezine ulaşınca, Erzurum ve Gümüşhane yönüne devam edin. Yol üzerinde 15 kilometre ilerledikten sonra sol tarafta bulunan yol ayrımını görünce köye yaklaşmış olacaksınız. 7 kilometrelik bir yol ve toplamda 1 saat süren yolculuk sonrasında Hamsiköy’e rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.