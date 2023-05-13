Hande Erçel, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Hande Erçel, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğe, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacak.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.

Hazsız geçen tek bir günün bile kayıp olduğuna inanan Magnum, La Croissette’de gerçekleşecek parti ile haz tutkunlarına ilham verecek.