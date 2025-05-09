Sağduyu çağrısında bulunan Mustafa Sevim, “Kıymetli Dostlarım, Kıymetli Teşkilat Mensupları, Değerli Hemşehrilerim; Ticari ve sosyal yaşamını uzun yıllardır Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürdüren bir kardeşiniz olarak, bu güzel şehirde kazandığım tecrübeyi, birikimi ve insan ilişkilerini her zaman milletimize ve davamıza hizmet yolunda kullanmaya gayret ettim. Siyasette ise daima ilkeli, yapıcı ve samimi bir duruşla hareket ettim. Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a olan sevgimiz ve davamıza olan sadakatimizle, bize tevdi edilen her görevi hakkıyla yerine getirmeye özen gösterdik. Son dönemde Bursa il teşkilatımızda yaşanan bazı gelişmeler kamuoyunun da malumudur. Bu süreçte doğrudan hiçbir yönlendirme veya beklenti içerisinde olmamış olmamıza rağmen, adımızın bazı tartışmalarla ilişkilendirilmesi bizleri üzmüştür. Geçmişte bazı yapıların sergilediği tutumların bugün benzer şekilde karşılık bulması ise, aslında bazı gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmasının doğal bir tezahürüdür. Bu nedenle, son dönemde yaşanan istifalar ve huzursuzluklar üzerinden herhangi bir kesime pay çıkarmak ya da bir haklılık devşirmek niyetinde değilim. Sonuç olarak, Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızdan öğrendiğimiz şekilde, tüm kardeşlerimizin en kısa sürede yeniden bir araya gelerek, büyük sıkıntılar yaşayan milletimizin, tek umudu olan Yeniden Refah Partimizin hazırlık sürecine zarar vermeyecek adımları atmalarını samimi bir kalple atmalarını temenni ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN