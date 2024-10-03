İstanbul'un en prestijli etkinlik mekânlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, heyecan verici programına ekim ayında da devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ'nin işlettiği Harbiye Açık Hava Sahnesi 70 yılı aşkın süredir yerli yabancı yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Ekim ayında da binlerce İstanbullu müzikseveri ağırlayacak mekân yine unutulmaz anların ve performansların adresi olacak. 5 Ekim Semicenk, 6 Ekim Gökhan Çınar, 7 Ekim An Epic Symphony & Mustafa Sandal, 8 Ekim Hande Yener, 9 Ekim Mabel Matiz, 10 Ekim Kenan Doğulu ve çok daha fazlası sonbaharda Harbiye Açık Hava sahnesinin keyfini yaşatacak.

Şehrin kültür mirasında önemi oldukça büyük olan ve tüm İstanbulluların kalbinde özel bir yeri olan Harbiye Açık Hava, yaz boyunca 400 bini aşkın sanatseveri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış olan mekân, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.

HARBİYE’DE KOLTUK SENİN!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması bu sezon da Harbiye’de geçerli olacak. 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan “Koltuk Senin” uygulamasıyla gençler, Harbiye Açık Hava’daki etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.

Eylül ayında Harbiye Açık Hava’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa sunuldu. Detaylı bilgi ve bilet temini için (kultur.istanbul](https://kultur.istanbul) adresini ziyaret edebilirsiniz.