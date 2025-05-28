Açıklamada, 15'inci yüzyıla ait "Bizans Kılıcı"nın ilk kez Harbiye Askerî Müzesi’nde, İstanbul'un Fethi Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Tarihi kılıcın, gümüş kabza kaplaması ve düz balçağıyla öne çıktığı, toplam uzunluğunun ise 103,5 santimetre olduğu kaydedildi. Eserin, dönemin savaş sanatı ve işçiliğini yansıtması açısından önemli bir değer taşıdığı ifade edilirken, Milli Savunma Bakanlığı, bu kıymetli eseri yakından görmek isteyen tüm tarih meraklılarını Harbiye Askerî Müzesi’ne davet etti.