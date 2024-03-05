MALZEME LİSTESİ: 3,5 su bardağı un yarım paket yaş maya 2 çorba kaşığı tereyağı 1 yumurta akı tuz su ARASI İÇİN: 1 kase haşhaş ezmesi 1 su bardağı sıvıyağ ÜZERİ İÇİN: yumurta sarısı sarı haşhaş HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz, tuzunu serpiyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine yumurta akını kırıyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Ilık su da döküyoruz ve önce sıvılarla mayayı eritiyoruz. Unu da katıp hamuru iyice yoğuruyoruz. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamuru 4 eşit bezeye bölüyoruz ve yuvarlıyoruz. Tezgaha un serpiyoruz. Hamurları merdaneyle oval şekilde ve olabildiğince uzun açıyoruz. Haşhaş ezmesini, sıvıyağla karıştırıp sürülebilir kıvama getiriyoruz. Hamurların üzerine haşhaş ezmesini sürüyoruz. Bir uzun kenardan başlayarak rulo şeklinde sarıyoruz. Ruloyu hafif çekip uzatıyoruz. Ruloları kendi etrafında çevirerek sarmal şekli veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine çörekleri yerleştiriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Haşhaş serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi