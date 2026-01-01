Uzmanlar, 'en iyi kan grubu' diye bir bilimsel kavramın olmadığını belirtirken, her kan grubunun kendine özgü artı ve eksileri olduğunu vurguladı.

A KAN GRUBU: ENFEKSİYONLARA DİRENÇLİ, KALP İÇİN RİSKLİ

A kan grubu dünya genelinde en yaygın gruplardan biri olarak biliniyor. Araştırmalar, bu gruba sahip kişilerin mide ve bağırsakları etkileyen norovirüse karşı daha korunaklı olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca sivrisinekler tarafından daha az tercih edildikleri de dikkat çeken bulgular arasında yer alıyor.

Öte yandan A kan grubunun bazı riskleri bulunuyor. Kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin daha yüksek olabilmesi, kalp krizi ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir.

Uzmanlar, bu gruptaki bireylerin erken yaşta inme geçirme ve Covid-19’u daha ağır seyirle atlatma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini belirtti. Mide ve pankreas kanseri riskinin artması ve stres hormonu kortizolün daha yüksek seviyelerde seyretmesi de A kan grubunun öne çıkan dezavantajları arasında.

B KAN GRUBU: BAZI HASTALIKLARA KARŞI DAHA DAYANIKLI, KRONİK RİSKLERİ BULUNUYOR

B kan grubuna sahip kişilerde böbrek taşı oluşumu daha az görülüyor. Araştırmalar, bu grubun keneler tarafından daha az ısırılabileceğini ve çiçek hastalığı ile sıtma gibi bazı hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra, mide ve mesane kanseri riskinin görece düşük olması ve mide ülserine neden olan Helicobacter pylori bakterisinin bu kişilerde tutunmasının zorlaşması, B kan grubunun sahip olduğu avantajlar arasında yer alıyor.

B kan grubunun bazı riskleri de bulunuyor. Uzmanlar, bu grubun verem ve kolera gibi enfeksiyonlara daha duyarlı olabileceğini, kalp hastalığı ve pankreas kanseri riskinin artabileceğini belirtiyor. Ayrıca tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonun B kan grubunda daha sık görüldüğüne de dikkat çekiliyor.

AB KAN GRUBU: NADİR AMA RİSKLERİ YÜKSEK

AB kan grubu, kan alımı açısından en avantajlı gruplardan biri. AB pozitif bireyler tüm kan gruplarından kan alabiliyor. Ayrıca AB grubu plazmanın evrensel verici olması nedeniyle travma ve yanık hastalarında hayati öneme sahip. Bu yüzden travma merkezlerinde 'sıvı altın' olarak adlandırılıyor.

AB kan grubu, sağlık açısından bazı ciddi riskler taşıyor. Bu grupta iltihaplanmaya yatkınlık damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Amerikan Kalp Derneği’ne göre, A ve B kan gruplarında olduğu gibi AB grubunda da O grubuna kıyasla kan pıhtılaşması ve kalp krizi riski daha yüksek. Ayrıca pankreas kanseri riski de AB kan grubunda artış gösteriyor.

Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, AB kan grubuna sahip kişilerin demansa yol açabilen hafıza problemlerine yakalanma riskinin yüzde 82 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

O KAN GRUBU: KALP DOSTU AMA KANAMA RİSKİ VAR

O kan grubu, evrensel verici olmasıyla biliniyor. Araştırmalar bu gruptaki bireylerin kalp krizi, akciğer embolisi ve inme riskinin diğer kan gruplarına göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Covid-19’a yakalanma ya da hastalığı ağır geçirme ihtimalinin de daha az olabileceği belirtildi.

Buna karşın O kan grubunun dezavantajları da bulunuyor. Norovirüse daha yatkın olmaları, peptik ülser görülme oranının yüksekliği ve ameliyat ya da yaralanma sonrası aşırı kanama riski bu grubun öne çıkan riskleri arasında.

Araştırmalar ayrıca O kan grubuna sahip kadınların hamile kalmakta daha fazla zorlanabildiğini; yumurta sayısı ve kalitesinin daha düşük olabileceğini, gebelik tansiyonu ve doğum sonrası kanama riskinin arttığını ortaya koydu.

UZMANLAR UYARIYOR: KAN GRUBU KADER DEĞİL

Uzmanlar, kan grubunun sağlık üzerindeki etkilerinin tek başına belirleyici olmadığını vurguladı. Beslenme, yaşam tarzı, genetik faktörler ve düzenli sağlık kontrollerinin riskleri önemli ölçüde azaltabileceği ifade edildi.

Kan grubu, hastalıklara dair bir ipucu sunsa da sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her grup için en güçlü koruyucu olduğu belirtildi.