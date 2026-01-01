Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ramazan O.(33) yönetimindeki 16 J 0471 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan İbrahim F.(62) yönetimindeki 16 KMR 18 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile cipte yolcu Şükrüye F.(55) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.