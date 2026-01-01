Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ramazan O.(33) yönetimindeki 16 J 0471 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan İbrahim F.(62) yönetimindeki 16 KMR 18 plakalı cipe arkadan çarptı.

68F45965 Fe35 4078 9C4A 67B87F2A33F5-2Kaza sonucu sürücüler ile cipte yolcu Şükrüye F.(55) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

B3A31853 Fcc6 484F B239 Bcdf234B5Aac

Kaynak: Mehmet Sevinç