Maddi veya ailevi durumlar nedeniyle sokakta kalmaya başlayan vatandaşlar özellikle gece saatlerinde havaların soğumasıyla sıcak bir yer arayışına giriyor. Şehirlerarası terminal ile hastane gibi 7/24 çalışan yerleri tercih eden evsizlerin son olarak uğrak yeri ise İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi oldu.

Evsiz vatandaşlar, Özellikle gece saatlerinde hastane koridorlarındaki banklarda yatıp, sabah güneşin doğmasıyla birlikte sokağa dönüyorlar. Ancak bu durum, artık hastane koridorlarındaki bankların yetersiz kalmasıyla zaman zaman gerginlik de yaratıyor. Uzun süredir hastaneyi mesken tutan evsizlerle ilgili hem hastane yönetimi hem de hastaneden hizmet almaya gelen vatandaşlar dert yanıyor. Yetkililer, hastanede geceleyen 6 kişinin olduğunu söyledi. Evsiz vatandaşlara giyim konusunda hem hastane yönetimi hem de vatandaşlar yardım ederken, temizlik konusunda ise yaşanan sıkıntı vatandaşları da rahatsız etmeye başladı.

Konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün duyarsız kaldığını söyleyen yetkililer, başta hastane olmak üzere sokakta kalan evsizlerle ilgili acil bir çalışma yapılmasını istediler.

Kaynak: Fahrettin Eniş Muhabir: Fahrettin Eniş