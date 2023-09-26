İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, son dönemlerde Bursa genelinde yaşanan hasta randevu sorunlarının gitgide arttığını belirterek, hükümetin acilen bu soruna el atması gerektiğini söyledi. Sağlık sisteminde başıboşluk durumu olduğunu öne süren Toktaş, “AK Parti hükümeti her yere hastane yapıyor ama hastaya randevu verilmiyor. Hastaya bakmayacaksanız, bu binaları neden yapıyorsunuz? İnsanlar mağdur, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız mutsuz, bu duruma daha ne kadar seyirci kalacaksınız” diye konuştu.



“BURSA MERKEZDE OLDUĞU GİBİ İLÇELERİMİZDE DE SORUN HAD SAFHADA”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı eleştirdi. Son birkaç yıldır, özel hastanelerin hasta trafiğinde devlet hastanelerini yakalamaya başladığını belirten Toktaş, başta e-nabız ve 182 aracılığı ile randevu almak isteyenlere uzun süreli tarih veya farklı il ya da ilçelerden tercih sunulduğunu iddia ederek, “Çok sayıda şikayet alıyoruz. Bursa merkezde olduğu gibi ilçelerimizde de sorun had safhada. 15-20 güne hatta 2 aya uzayan randevu süreleri var. Durum böyle olunca vatandaşlarımız soluğu özel hastanelerde almaya başladı. Zaten ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, vatandaşlarımızı özel hastanelere mahkum etmek, yanlışların en büyüğüdür. Bakın İnegöl’de bir hastaya 2-3 ay sonraya ultrason randevu verildiği şikayetleri var. Sayın Sağlık Bakanımız bir özel hastanede sahibi. Elinde ki verilere hiç bakmıyor mu? Özel hastaneler neredeyse devlet hastanelerine döndü. Hasta sayısında rekor artış var. Bursa merkez ve ilçelerinde devasa hastanelerimiz yapıldı. Biz sorunların biteceğini düşünürken, sorunlar 2 katına çıktı. Bu duruma acilen el atılması gerekiyor” diye konuştu.



“DAHA FAZLA DOKTORA, DAHA FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINA İHTİYAÇ VAR”

Tıp Fakültelerinin harekete geçirilmesini ve özel hastanelerle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Toktaş, “Şu bir gerçek ki ülkemizin daha fazla doktora, daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç var. Yapılacak çalışma belli. Tıp Fakültelerimizin sayısının ve eğitim kalitesinin arttırılması. Şu an AK Parti hükümetinin bir bahanesi kalmadı. Çeyrek asırlık iktidarın mazeret ve bahane üretmeden çözüm odaklı hamleler yapması gerekiyor. Devlet hastanelerimizde çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız adeta burunlarından soluyorlar. Fedakarlık yapan bu kahramanlarımızı rahatlatacak çalışmalar acilen yürürlüğe girmeli” şeklinde konuştu.