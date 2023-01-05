Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet, yayaya çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sinan A.(18) yönetimindeki 16 AKL 328 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan Nurhayat E.(51)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve yaya kadın yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.