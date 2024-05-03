Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Dünyada artan enerji ihtiyacına karşı çevre dostu, sürdürülebilir kaynaklara yönelim giderek artıyor. Bu süreçlerde güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıktığı belirtilirken Türkiye’de sektör temsilcileri de bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2023 yılı ana ortaklık konsolide net karının, bir önceki yıla göre 10,5 kat artarak 1,022 milyar TL olduğu aktarıldı. Şirketin cirosunun ise bir önceki yıla göre yüzde 104 artarak 8,1 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. 2023 yılında 1,86 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden şirketin FAVÖK marjının ise yüzde 23 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Dikey entegrasyon stratejisi üzerine yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran ve 2023 yılındaki finansal performansını değerlendiren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Halil Demirdağ, “Oldukça zorlu bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktık, yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. 2023 yıl sonu için koyduğumuz hedeflerimizi tutturduk diyebilirim, bu yıl da yeni rekorlara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sürdürülebilir karlılık odaklı büyümemize bu yıl da devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik performansını, en az finansal performans kadar önemsiyoruz. Paydaşlarımız için değer oluşturma odağıyla büyümemizi sürdürerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin milli enerji politikası çerçevesinde sorumluluklarımızın farkındayız, bu çerçevede enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkemizde başta güneş enerjisi değer zinciri olmak üzere yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yabancı para bazlı gelir elde etmek üzere uluslararası arenada fırsatları takip ediyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa’da yatırım odaklı hareket ediyoruz ve yeni yatırım fırsatlarını gündemimizde bulunduruyoruz” dedi.