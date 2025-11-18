Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen fidan dikim etkinliği bugün gerçekleştirildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kazdağları eteklerkinde Kalkım yolu Talim Alanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Odabaş ve öğrenciler, "Geleceğe Nefes Olmak" ve yarınlara daha yeşil bir Edremit ve Türkiye bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte yapılan açıklamada, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır." denilerek, ağaçlandırmanın önemine vurgu yapıldı.