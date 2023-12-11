Türkiye’de iklim değişikliği ve çevre faktörü konusunda mücadele eden beyaz et devi Hastavuk, "İklim Krizi ve Hava Kirliliğinin Küresel Sağlık ve İnsan Sağlığına Etkileri" konulu panel düzenledi.

Beyaz et ihracatının öncü kuruluşlarından HasTavuk, “İklim Krizi ve Hava Kirliliğinin Küresel Sağlık ve İnsan Sağlığına Etkileri” konulu panel düzenledi. Karaman Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihat Sapan konuşmacı olarak yer aldı. İklim değişikliği ve hava kirliliğinin çocuklara karşı etkileri anlatılan panele vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dünyanın önde gelen dev firmaları iklim krizi ve hava kirliliği ile mücadele ederken, Türkiye’de de bunun en güzel örneklerinden birini Hastavuk gerçekleştiriyor. Üretimlerinde her atığı değerlendiren firma, ayrıca istihdam ettikleri her kişi için 3 ağaç dikiyor. İklim değişikliği ve çevre faktörü konusunda hassasiyetlerini belirten Hastavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Özkan, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bölgemizde hava kirliliği şehirlerde oldukça yüksek”

Küresel ısınma ve hava kirliliğinin gelecek yıllarda en büyük problemlerden biri hâline geleceğini ifade eden Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihat Sapan, “Küresel ısınma ve hava kirliliği günümüzde çok önemli sorun teşkil ediyor. Bu konuda Hastavuk olarak bir proje yaptık. Çeşitli yerlerde bu konuyu anlatarak güncel tutmaya çalışıyoruz. Hava kirliliği günümüzde neredeyse bütün şehirleri etkileyen önemli bir hastalık nedeni olarak ortaya çıkıyor. Özellikle havada bulunan partikül madde yükseldiğinde astımı olan çocukların ilaç kullanım gereksinimini artıyor. Astım hastalığının şiddeti artıyor ve daha fazla miktarda ilaç kullanmak durumunda kalıyorlar. Küresel ısınma ve hava kirliliği ile birlikte insanları çok etkiliyor. Kentsel ısı adası etkisi ve benzeri olaylar etkiliyor. Orman yangınları sonrasında atmosferde bulunan partikül maddelerin çevreye yayılması ile astımı olan insanların ilaç gereksinimi ortaya çıkıyor. Bölgemizde hava kirliliği şehirlerde oldukça yüksek. O yüzden bu oranı mutlaka azaltmak durumundayız. Bunu yapacağımız toplantılarla bütün kent merkezli projelerde düşünce ortamına aktarılması ile buna yönelik çalışmaların daha sık yapılmasını istiyoruz. Hava kalitemizin düzelmesi ile dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi çocuklarımızın daha iyi bir gelecek bulmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz”

Çevre faktörü konusunda firma olarak birçok proje geliştirdiklerini belirten Hastavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Özkan, “İnsanlarla burada çok güzel bir amaç için bir araya geldik. Prof. Dr. Nihat Sapan ile iklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri ile ilgili projede ortaklık yapıyoruz. Bugün burada ilkini gerçekleştiriyoruz ve bunun devamı da gelecek. Hastavuk olarak iklim değişikliği ve çevre faktörü bizim için çok önemli ve hassas olduğumuz bir konu. Üretimlerimizde bütün atıklarımızı değerlendiriyoruz. Şirkette istihdam ettiğimiz her personelimiz için 3 ağaç dikiyoruz. Bu ağaçların biri çalışanımız, biri şirketimiz biri ise ülkemiz için dikiliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz” dedi.