Deprem bölgesinde yaraların sarılması için ilk günden itibaren birçok sivil toplum kuruluşu ile stratejik işbirliğine giden Nef Vakfı, İnisiyatif Merkezi Derneği ile Hatay’da aşevi kurduHATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hızla ulaşan ve 6 aydır aralıksız çalışmalarına devam eden Nef Vakfı, konteyner yardımı ve psikolojik desteklerinin yanı sıra ayni ve maddi yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede yaraların sarılması için birçok sivil toplum kuruluşu ile stratejik işbirliğine giden Nef Vakfı, İnisiyatif Merkezi Derneği ile de Hatay’da aşevi kurdu.

Günde 12 bin kişiye kadar sabah öğle akşam yemek verilen aşevine destek olan bir diğer isim ise Kapadokyalı Hilal.

Ailesi ile birlikte ABD, New Jersey, Monclair’de yaşayan Kapadokya’lı Hilal Tokat, ülkesindeki yüzyılın afetine kayıtsız kalmadı. Ailesini ve çevresindekileri deprem bölgesine yardım etmek için ikna eden Hilal, ‘’Hilal’s Soup Kitchen-Hilal’in Aşevi Yardım Kampanyası’’nı başlattı. Toplanan bağışları Melis Eylül Doğrukol Holoprozensefali Derneği aracılığı ile Amerika’dan Nef Vakfı’na ulaştırdı. Nef Vakfı ve İnisiyatif Merkezi Derneği işbirliği ile de gerçek ihtiyaç sahipleri ile buluştu.

Birlik ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyen Hilal, bu davranışı ile depremzedelere umut olurken, bağış kampanyasında toplanan bağış kadar önemli bir tutarı da Hilal’in babası kampanyaya bağışladı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki bağış ile aşevi 3 öğün 12 bin kişiye kadar depremzedeye sıcak yemek ikram ediyor.

Konuyla ilgili Hatay’a ziyarette bulunan ve yardımını ulaştırdığı sayısız insanla bir araya gelen Hilal Tokat, “Niyetin halis ise yolun iyi insanlarla kesişir. İyilik büyür, çarpan etkisi ile çoğalır. Uzaklar, iyilik ile yakın olur. Birlik beraberlik ile aşılamayacak zorluk yoktur.” mesajlarını verdi. Nef Vakfı da, kampanyası ile gençlere örnek olan Hilal Tokat’a, birlik beraberlik ruhu ile iyilik için sergilediği bu davranış için teşekkürlerini iletti.