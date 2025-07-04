Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı arasında kalan ormanlık bölgede çıkan yangına ekipler ve vatandaşlar karadan müdahale ediyor. Alevler gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele eden ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangına şahit olan Ahmet Gürler, balkonda otururken önce ufak bir duman gördüğünü, ardından dumanın büyüyerek alevlere dönüştüğünü ifade etti. İtfaiye ekiplerinin ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Gürler, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını aktardı. Müdahale sırasında parmağından yaralanan bir itfaiye eri ise sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek, “Ben gitmem, benim bir şeyim yok. Kırık veya çıkık olsa duramam. Hiçbir şeyim yok. Sadece parmağım zedelendi” sözleriyle görevine devam etti.

Kaynak: İHA