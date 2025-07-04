Ağır yaralanan genç teknisyeni, kendisinden haber alamayan arkadaşları yaptıkları arama çalışması sonucunda kazadan 26 saat sonra buldu. Genç teknisyen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İnegöl Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan (27), geçtiğimiz Salı günü Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi.

Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu. Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Genç teknisyenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.