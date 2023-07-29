6 Şubat’ta gerçekleşen depremden en çok etkilenen illerden Hatay'ın İskenderun ilçesine toplam 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent kuruldu.HATAY (İGFA) - Türk tarım ve sanayi sektörünün güçlü oyuncusu İGSAŞ, son yıllarda hız verdiği sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, tüm Türkiye’yi derinden yaralayan 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için devreye girdi. Bu kapsamda Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedelerin barınması amacıyla 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent’in kurulumunu tamamladı.

İGSAŞ tarafından 27 Temmuz tarihinde düzenlenen açılış törenine, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, afet bölgesinde geçici görevlendirme ile bulunan Koordinatör Kaymakamlar Ceyhun Denli, Şafak Karaca, Miyase Demirkoparan ve İGSAŞ yöneticileri katılım sağladı.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, ‘’ Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde İGSAŞ olarak, afet bölgelerine ve vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için ilk günden bu yana var gücümüzle çalışmaktayız. AFAD’ın destekleriyle kurduğumuz İGSAŞ Yaşam Kenti’mizin yapımını da tamamladık. Böylesine anlamlı bir çalışmada emeği geçen herkesi yönetimimiz ve tüm İGSAŞ çalışanları adına yürekten kutluyorum. Aramızdan ayrılan insanları geri getirmemiz mümkün değil ama acılarımızı ve kayıplarımızı dayanışmayla hafifletebileceğimize inanıyorum. Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için Hatay'a bir gübre fabrikası kurma kararı aldık. Çünkü en önemli konunun istihdam ve yeni iş imkanları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yakın zamanda fabrikamızın üretime geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu çalışmalarımızın örnek teşkil etmesini temenni ederim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da afetzede vatandaşlarımızın yanında olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek İGSAŞ Yaşam Kent’in açılışı gerçekleştirildi.