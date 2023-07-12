Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projesi kapsamında Hataylı çiftçilerin yüzünü güldürecek bir çalışmayı daha hayata geçirdi.HATAY (İGFA) - Hatay’ın bereketli topraklarından elde edilen verimi arttırmak için kırsal kalkınma projelerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Savaş, Doç. Dr. Mehmet Emin Yıldız katkılarıyla Doğu Türkistan’dan getirilen Akkonak buğdayını Antakya EXPO alanı Medeniyetler Bahçesinde toprakla buluşturdu.

Zor günler geçiren çiftçiler için kırsal kalkınma projelerine devam ettiklerini belirten Başkan Savaş, Hatay’da yaklaşık iki yıllık süreç içerisinde çiftçilerimize tohum, fide, gübre, kurutma ve paketleme desteğinde bulunduğumuz bir kırsal kalkınma projesi başlattıklarını söyledi.

"Şuan Türkiye’de olmayan, ihtiyacımızın olduğu ve çok fazla piyasa değeri olan Akkonak buğdayını denemek amacıyla toprakla buluşturuyoruz" diyen Başkan Savaş, "Besin değeri yüksek ve glütensiz olan buğdayın Hatay’ımızda yetişmesi bizim için çok önemli. Diyet yapan insanlarımız da bu buğdayı normal buğdaya vermiş olduğu fiyatın çok daha üstünde bir rakamla marketlerden satın almak zorunda kalıyor. Bu buğday Uzak Doğu’da ekilen ve kendi ülkesinde olan stratejik bir ürün. Bizler de bu buğdayın burada yetişmesini sağlayarak çiftçilerimize destek vermek istiyoruz. İlerleyen zamanlarda başka ürünler de deneyerek Hatay’ımızda kırsal kalkınmayı üst seviyeye çıkarmayı istiyoruz. Gelecek nesillerimiz için üretime ve çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.