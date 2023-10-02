Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mahalle ziyaretleri öncesinde Sümerler Futbol Sahası’nda düzenlenen etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı alt yapı oyuncuları ve aileleriyle buluştu.HATAY (İGFA) - Hatay Büykşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Defne ilçesi Değirmenyolu, Büyükçat ve Koçören Mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Savaş, depremzede sporculara motivasyon amacıyla düzenlenen etkinlikte alt yapı oyuncuları ve aileleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“7 KİLOMETRELİK YOLUN 3 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI”

Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapımı devam eden Bostancık, Çardaklı, Samankaya, Değirmenyolu ve Yeşilpınar Mahallerinin kullanacağı Defne Devlet Hastanesine giden grup yolunun son durumunu yerinde inceledi.

Yolun son durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Savaş, 7 kilometrelik yolun 3 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, kalan bölümün de kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

“SU FATURALARINI BÜYÜKŞEHİR SÜBVANSE EDİYOR”

Değirmenyolu Mahallesinde Muhtar Ali Yiğitdöl ev sahipliğinde gerçekleşen halk toplantısında konuşan Başkan Savaş, 1 ton suyun maliyetinin 18 lira civarı olduğunu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de suyu en ucuz şekilde vatandaşlara ulaştıran 3. il olduğunu söyledi.

Büyükşehir olarak su faturalarını zaten sübvanse ettiklerini ancak deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle nüfusun kırsala kayması sonucu suyu dörtte bir fiyatına verdiklerini belirtti.

Deprem sonrası nüfusun artmasıyla su sorunlarının da ortaya çıktığı mahallede kanalizasyon sorunu olduğu konusunda da gelen talepler üzerine Başkan Savaş gereğinin yapılması adına talimat verdi.