Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye ve 7 farklı ülkeden 53 sporcunun katıldığı 12. Dünya Aba Güreşi Oyunları sona erdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş oyunların açılışında yaptığı konuşmada 12 yıl önce bu organizasyona başladıklarında aba güreşinin neredeyse unutulmuş hale geldiğini söyledi.

HBB Başkanı Savaş, aba güreşini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve ekibiyle birlikte Dünya Aba Güreşi Federasyonunu kurduklarını ve aba güreşlerini yeniden canlandırdıklarını anlattı.

Başkan Savaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “6 Şubat'ta meydana gelen depremle büyük bir talihsizlik yaşadık. Bu talihsizlikten sonra ben dedim ki arkadaşlara ‘6 Şubat'ı unutturmayın, unutturmayalım.’ 6 Şubat'tan itibaren de aba güreşi dışında Hatayspor'u, basketbolu, satrancı, masa tenisini, voleybolu devam ettiriyoruz. Bunu, şunun için yapıyoruz: Hatay'da gerçekten üzüntümüz büyük ama Hatay'ı normalleştirmemiz gerekir. Sadece fiziksel olarak değil, Hatay'dan giden insanlarımızı geri getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu nedenle bugün bu oyunları burada yapıyoruz.”

Açılış konuşmaları sonrasında başlayan güreş müsabakalarındaTürkiye’den 33 ve Almanya, Gürcistan, Özbekistan, Afganistan, Romanya, İran ve Azerbaycan ile Karakalpakistan’dan 20 sporcu şampiyon olmak için minderde ter döktü. 60, 70, 80 ve +90 kilo kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar çok renkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

AĞIR SIKLET FİNALİNDE İRANLI SPORCULAR BİRİNCİLİK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Ağır sıklet finalinde iki İranlı sporcu Yazdan Hassanpour ile Behzad Etemadi Badlo karşı karşıya geldi. İki İranlı ağır sıkletin mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan Yazdan Hassanpour birinciliğe ulaştı. Türk güreşçi Feyyaz Yazıcı üçüncü olurken, Gürcistanlı sporcu İosebi İarajuli dördüncü oldu.