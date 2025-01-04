Açıklamada, eğitim uçuşunun, hava kuvvetlerinin operasyonel yeteneklerini geliştirmek, koordinasyon becerilerini artırmak ve uluslararası hava sahasında görev icra etme kapasitesini güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bu tür uçuşlar, aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknik ve taktik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ulusal güvenliği sağlamadaki rolünü güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.