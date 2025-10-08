Havran MYO tarafından organize edilen etkinlik Havran Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenleri bir araya getiren etkinlikte voleybol ve basketbol maçları oynandı.

Ders yoğunluğunun ardından spor yapma imkânı bulan öğrenciler, hem eğlendi hem de stres attı. Akademisyenlerin öğrencilerle birlikte sahaya çıkması, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Katılımcılar, sporun sadece fiziksel değil, ruhsal açıdan da önemli bir faaliyet olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin motivasyonu artırdığını ifade etti. Havran MYO’da yıl boyunca benzer sosyal ve sportif etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.