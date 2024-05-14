Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 2. 3. 4. ve 5. sınıflarının katıldığı "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ödül töreni Havran Kocaseyit Kapalı Spor salonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Mendil Kapmaca oyunu final maçıyla son bulan şenliğin ödül törenine İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Hüseyin Aydemir oyunlarla ve organizasyonla ilgili bilgi vererek oyunlara katılan öğrencilerle, organizasyonda emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Oyunlarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini İlçe Kaymakamı Enver Özderin’in ve protokol üyelerinin elinden aldılar.