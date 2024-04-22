Balıkesir’in Havran ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temsili makam devri etkinliği için Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir makamlarını öğrencilere devretti.

Ermiş Soylu İlkokulu öğrencisi Elifnur Tekin, Havran Kaymakamı; Aliçetinkaya İlkokulu öğrencisi Ebrar Dost, Havran Belediye Başkanı ve Seyitonbaşı İlkokulu öğrencisi Deva Aslan İlçe Milli Eğitim Müdürü koltuklarına oturdu.

Makama oturan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaşarak tüm çocukların bayramını kutlayıp sağlıklı ve başarılı günler diledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken 23 Nisan kaymakamına, belediye başkanına ve ilçe milli eğitim müdürüne hediyeler takdim edildi.