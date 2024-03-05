MALZEME LİSTESİ: 1 kg havuç 2 kg 250 gr toz şeker Portakal 2 greyfurt 2 elma HAZIRLANIŞI: 1 kg havuzun kabuklarını soyun. Havuçları rendeleyin. Tencereye rendelenmiş havuçları ilave edin. 2 adet portakal, 2 greyfurt sıkın. Tencereye havuçların üzerine portakal suyu ve greyfurt suyunu ilave edin. Üzerine 2 adet elmayı rendeleyin. Havuçlar yumuşadıktan sonra üzerine toz şekeri ilave edin ve kaynamaya bırakın. Havuç reçeli kaynadıktan sonra en son olarak 1 çorba kaşığı kadar sirke ilave edin. Daha sonra kavanozlara boşaltın soğuduktan sonra kapağını kapatın. Afiyet olsun.

Kaynak: Haber merkezi