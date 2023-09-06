Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Hayatla Barış' filminin dev oyuncu kadrosu ile okuma provaları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kısa süre içinde sete başlanacak olan filmin kadrosunda Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, okuma provasında oyuncuları ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti ve başarılar diledi.

Yapımcılığını Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yapacağı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı Hayatla Barış filminin çekimleri İstanbul’da yapılacak. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunacağı, altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Ayrıca gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan Hayatla Barış filminin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.