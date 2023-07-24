Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülen Hayrabolu Millet Bahçesi çok yakında vatandaşların istifadesine sunulacak.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından vatandaşların vakit geçirmesi, doğa ile buluşması ve yeşil alan sayısını artırmak için hazırlanan Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı. 30 bin metrekare alana sahip olan Millet Bahçesi’nde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, bahçe mobilyalarının yanı sıra Millet Kıraathanesi gibi sosyal aktivite alanları yer alacak.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, projenin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.