Gençlerin en çok sevdiği oyuncuların başında gelen, Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini katlayan Mert Ramazan Demir, marka yüzü olduğu reklam filmini, ilk kez Instagram hesabından paylaştı ve şimdiden trend topic olma yolunda…İSTANBUL (İGFA9 - Mert Ramazan Demir’in marka yüzü olduğu DİMES COOL Lime Özü reklamı, dijital platformlarda ve TV’de yayında!

Demir’in Instagram’da 3.2M takipçisi bulunuyor.

Dijitalde gösterime giren reklam filmi ise ilk kez Yalı Çapkını dizisiyle birlikte TV’de de gösterime giriyor.