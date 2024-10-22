Gürsu armudunun ilham kaynağı olduğunu ifade eden Hayriye Teyze, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ağırladı.

70 yaşındaki Hayriye Gündoğan, ailesiyle birlikte 40 yıldır armut üretimi yapıyor. Yıllık 500 ton ürün hasat eden Gündoğan, daha fazla kazanç elde etmek için kendi buzhanesini kurmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuran Gündoğan'ın projesi onaylandı. Kısa süre içinde inşası tamamlanan ve 500 ton kapasiteli olan depo, 3 milyon lira maliyete sahip olup, bunun yarısı TKDK tarafından hibe olarak verildi.

Artık meyvelerini uygun sıcaklıkta saklayabilen Gündoğan, Uludağ eteklerinde bulunan 4 bin 500 ağaçlık bahçesinde yetiştirdiği "Santa Maria" ve "deveci" cinsi armutları, aracı olmadan piyasa değeriyle satabiliyor. Ekim ayında hasat edilen armutlar, Mayıs’a kadar depolanarak yurtdışına gönderiliyor.

Gürsu’nun köyleri ve üreticileri Gündoğan’ı çok etkilediği için bu işe yöneldiğini belirten Hayriye Teyze, en büyük destekçilerinden birini de Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan aldı. Kadın üreticilere destek veren ve e-ticaret konusunda girişimcilik eğitimleri düzenleyen Başkan Işık, “Hayriye Teyze, hem benim hem de diğer kadın üreticiler için harika bir örnek. Bu başarı dolu girişimcilik hikayesinin temel özelliği, yöremizin tescilli ürünü armutlar üzerine odaklanmış bir projeyle büyümesidir. Bu yüzden kendisini destekliyor ve herkes için örnek olmasını diliyorum” dedi.