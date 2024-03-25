İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Armutlu Hayvan Barınağı'nda dehşet veren bir olay yaşandı. İddialara göre, CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne ait barınakta onlarca köpek zehirli suyla hayatını kaybetti. Barınakta çalışanların yetersiz bakımı ve bazı iddialara göre hayvanların suyuna zararlı maddeler eklediği belirtildi.

Olayın ortaya çıkışı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerle oldu. Görüntülerde, barınakta yaşamını yitiren köpeklerin yanı sıra belediye görevlilerinin de bulunduğu görülüyor.