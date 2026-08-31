Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından, Bursa Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağı İznik'te düzenlendi. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 60 sporcu katıldı. Yarışlarda, motosurf sınıfında sporcular dalgalarla mücadele ederken, su jeti sporcularının yarışları da adeta nefesleri kesti.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sporcular, İznik Gölünde ay yıldızlı bayrağımızla tur atarak bayram coşkusu yaşadı. Dereceye giren sporcular kupalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Sezer Sezgin ile il ve ilçe protokolünden alırken, sınıflarda oluşan ilk üçler şöyle; Türkiye İzeltaş Motosurf şampiyonası 2. Ayak Pro Sınıfı; 1.Behiç Ender Yorgancılar, 2.Efe Gürsoy, 3.İsmail Kaptanoğlu. Open Sınıfı; 1.Kuzey Hüseyin Altuğ, 2.Ferhat Tuncay, 3.Sani Ateş Erus. Kadınlar; 1.Bulut Aksoy, 2.Melodi Kaptanoğlu, 3.Tuğçe Leventoğlu. Motojet; 1.Hakan Doğan, 2.Bugay Çağlar, 3.Timuçin Çağlayan Gülcan oldu.

Türkiye İzeltaş Sujeti Şampiyonası 2. Ayak Stock Pro 1 Sınıfında ise, 1.Enes Özgüneş 2.Gökhan Bal, 3.Mesut Tosun. Stock pro 2 sınıfı 1.Haşimbey Hacısüleymanoğlu, 2.Abdulkadir Soylu, 3.İlyas Şahin. Open Sınıfı 1.Kaya Köksal, 2.Kaan Şanver, 3.Yusuf Baki Soylu. Spark Kupası 1.Akın Güney, 2.Arda Ali Yazgan, 3.Suat Kosif. Drag yarışı 1.Ayberk Ergeneli, 2.Fehim Yazgan, 3.Abdulkadir Soylu oldu.