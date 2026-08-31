Gürsu sakinlerinin ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği şölende, çocuklar ve aileleri büyük bir mutluluk yaşadı. Belediye tarafından organize edilen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, düzenlenen eğlencelerle minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliği yaptığı geceye Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol başta olmak üzere il ve ilçe protokolünden birçok isim katıldı. Ailelerin mutluluğunu paylaşan Başkan Işık, ' Gürsu'da yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güzel yansıtan etkinliklerimizden biri olan toplu sünnet şölenimizi bu yıl da başarıyla tamamladık. Tam 29 evladımızın ve ailelerinin bu özel gününde yanlarında olduk. Çocuklarımızın vatana, millete hayırlı birer fert olarak yetişmesini diliyoruz' dedi.

Müzikli eğlenceler, ikramlar ve konvoylarla bayram havasında geçen şölen, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Çocuklarının bu özel mürüvvetini görmenin sevincini yaşayan aileler, desteklerinden dolayı Gürsu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.