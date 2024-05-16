SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi çerçevesinde şehrin birçok noktasında sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat tarafından verilen ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Projeler arasında çocuklara yönelik etkinlikler, temizlik çalışmaları, ibadethane ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetler, görsel sanat çalışmaları, yaşlılara yardım çalışmaları ile sağlıklı beslenmeye dikkat çeken faaliyetler yer aldı.

Ferizli MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Aleyna Kablan ve İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Furkan Ak, Sevgi Evi’nde ikamet eden 5’inci sınıf öğrencisine sürpriz doğum günü partisi ve maske boyama etkinliği düzenledi. Bir diğer projede İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri Saliha Oğuzay ve Beyza Şaru, Söğütlü Merkez Şükrü Kuran Kursu’nda öğrenim gören 4-6 grubu okul öncesi çocukların sosyalleşmesi ve sanatsal yönlerini geliştirmesi amacıyla boyama etkinliğine imza attı.

İki öğrenci ayrıca okul öncesi eğitim veren bir eğitim kurumunda öğrencilerle sağlıklı beslenme üzerine sohbet etti, meyve dağıttı ve sanatsal etkinlik düzenledi. Grafik Tasarımı Programı öğrencileri Saniye Kılıçaslan, Mahmut Metehan Çakmak, Furkan Yıldırım ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Hümeyra Dilekçi, Göçmen Evleri Cami’nde temizlik çalışmalarına katkı sağladı. Tekstil Teknolojisi Programı ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri Rasha Ahmed Abdulsada ve Asude Kankal, Sakarya Üniversitesi Kampüs Cami ve Adapazarı Ağa Cami’nin kadınlara ayrılan bölümlerine kendi elleriyle diktikleri namaz feracesini bağışladı. Moda Tasarımı Programı öğrencileri Yaren Çaktı ve Meryem Kızmak, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında ilkokul duvarlarına grafiti çalışması gerçekleştirdi. Grafik Tasarımı Programı öğrencileri Aleyna Çolak ve Saaliha Saahani, Erenler ilçesinde yaşayan yaşlı bir çiftin ev işlerine Mahalle Muhtarı Ayşe Uzunoğlu’nun katkılarıyla yardımcı oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Fatma Nazar, Karasu Sahilpark için hazırladığı temizlik projesini çevredeki halkın desteğiyle tamamladı.