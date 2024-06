A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pellegrini’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

24. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Kaan Ayhan’ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

45. dakikada sağ taraftan İtalya’nın kullandığı köşe vuruşunda Pellegrini ortasını ceza sahasına gönderdi. Altıpasta Cristante’nin kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü

Stat: Renato Dall’Ara

Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner

İtalya: Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Bryan Cristante, Jorginho, Riccardo Orsolini, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Mateo Retegui

Yedekler: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Matteo Darmian, Riccardo Calafiori, Raoul Bellanova, Federico Gatti, Samuele Ricci, Davide Frattesi, Nicolo Fagioli, Mattia Zaccagni, Andrea Cambiaso, Michael Folorunsho, Giacomo Raspadori, Stephan El Shaarawy

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak (Merih Demiral dk. 42), Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kart: Riccardo Orsolini (İtalya)