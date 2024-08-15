Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kurucusu: Procter and Gamble
Kuruluş Yılı: 1961
Satış Alanı: Şampuan
Tür: Kişisel Bakım
Sloganı: Kepeksiz Güzel Saçlar Her Zaman Modadır
Pazarlar: Dünya Çapında
Ürün Tipi: Kepek Öncesi Şampuan
Resmi Sitesi: www.headandshoulders.com.tr
Head and Shoulders Hakkında Bilgi
Head and Shoulders, şampuan alanında satış yapan bir markadır. Bu marka Procter and Gamble şirketine bağlı olup dünya çapında satış alanı vardır. Head and Shoulders şampuanları, 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de kurulmuştur. Öncelikli olarak kepek öncesi şampuan alanında ürünler üretmektedirler. Bu şampuan markasının sloganı ‘Kepeksiz Güzel Saçlar Her Zaman Modadır’dır. Ülkemizde çok popüler olan bir markadır ve neredeyse tüm kozmetik ürün satan mağazalarda mevcuttur.
1990’lı yıllarda Türkiye’ye gelen bu marka, günümüzde de severek kullanılmaktadır. Ülkemizde de kepek problemi yaşayan birçok insan, tüm dünya da olduğu gibi Head and Shoulders ürünlerini kullanmış ve kullanmaya devam etmişlerdir. Ayrıca birçok farklı ülkeden dünya yıldızları Head and Shoulders’ın reklamlarında oynayarak markanın tanınma gücünü artırmasında önemli rol oynamışlardır. Bu şampuan markasının resmi internet sitesine www.headandshoulders.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Head and Shoulders Hangi Ülkenin
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.
Ürünleri
- HASSAS SAÇ DERİSİ BAKIMI SAMPUANI
- KOMPLE BAKIM 1İN1 ŞAMPUAN
- RAHATLATICI BAKIM ŞAMPUANI
- LİMON FERAHLIĞI ŞAMPUAN
- NEMLENDİRİCİ BAKIM ŞAMPUAN
- KLASİK BAKIM ŞAMPUANI
- ERKEKLERE ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI ETKİLİ 1İN1 ŞAMPUAN
- ELMA FERAHLIĞI ŞAMPUAN
- KADINLARA ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI ETKİLİ 1İN1 ŞAMPUAN
- EKSTRA DOLGUNLUK ŞAMPUANI
- İPEKSI YUMUŞAKLIK SAÇ BAKIM KREMI
- MENTOL FERAHLIĞI 2IN1 ŞAMPUAN
- KOMPLE BAKIM 3IN1 ŞAMPUAN
- İPEKSI YUMUŞAKLIK 2SI 1 ARADA ŞAMPUAN
- LIMON FERAHLIĞI 2SI 1 ARADA ŞAMPUAN
- ERKEKLERE ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERINE KARŞI ETKILI 2IN1 ŞAMPUAN
- KLASIK BAKIM 2IN1 ŞAMPUAN
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