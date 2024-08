Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Procter and Gamble

Kuruluş Yılı: 1961

Satış Alanı: Şampuan

Tür: Kişisel Bakım

Sloganı: Kepeksiz Güzel Saçlar Her Zaman Modadır

Pazarlar: Dünya Çapında

Ürün Tipi: Kepek Öncesi Şampuan

Resmi Sitesi: www.headandshoulders.com.tr

Head and Shoulders Hakkında Bilgi

Head and Shoulders, şampuan alanında satış yapan bir markadır. Bu marka Procter and Gamble şirketine bağlı olup dünya çapında satış alanı vardır. Head and Shoulders şampuanları, 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de kurulmuştur. Öncelikli olarak kepek öncesi şampuan alanında ürünler üretmektedirler. Bu şampuan markasının sloganı ‘Kepeksiz Güzel Saçlar Her Zaman Modadır’dır. Ülkemizde çok popüler olan bir markadır ve neredeyse tüm kozmetik ürün satan mağazalarda mevcuttur.

1990’lı yıllarda Türkiye’ye gelen bu marka, günümüzde de severek kullanılmaktadır. Ülkemizde de kepek problemi yaşayan birçok insan, tüm dünya da olduğu gibi Head and Shoulders ürünlerini kullanmış ve kullanmaya devam etmişlerdir. Ayrıca birçok farklı ülkeden dünya yıldızları Head and Shoulders’ın reklamlarında oynayarak markanın tanınma gücünü artırmasında önemli rol oynamışlardır. Bu şampuan markasının resmi internet sitesine www.headandshoulders.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Head and Shoulders Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

Ürünleri

HASSAS SAÇ DERİSİ BAKIMI SAMPUANI

KOMPLE BAKIM 1İN1 ŞAMPUAN

RAHATLATICI BAKIM ŞAMPUANI

LİMON FERAHLIĞI ŞAMPUAN

NEMLENDİRİCİ BAKIM ŞAMPUAN

KLASİK BAKIM ŞAMPUANI

ERKEKLERE ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI ETKİLİ 1İN1 ŞAMPUAN

ELMA FERAHLIĞI ŞAMPUAN

KADINLARA ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI ETKİLİ 1İN1 ŞAMPUAN

EKSTRA DOLGUNLUK ŞAMPUANI

İPEKSI YUMUŞAKLIK SAÇ BAKIM KREMI

MENTOL FERAHLIĞI 2IN1 ŞAMPUAN

KOMPLE BAKIM 3IN1 ŞAMPUAN

İPEKSI YUMUŞAKLIK 2SI 1 ARADA ŞAMPUAN

LIMON FERAHLIĞI 2SI 1 ARADA ŞAMPUAN

ERKEKLERE ÖZEL SAÇ DÖKÜLMELERINE KARŞI ETKILI 2IN1 ŞAMPUAN

KLASIK BAKIM 2IN1 ŞAMPUAN

